Kaş Belediyesi’nden Patara’da 28 milyonluk arazi satışı

Antalya’nın Kaş ilçesinde dünyaca tanınan Patara antik kentini de barındıran Gelemiş Mahallesi’nde bulunan iki ayrı parsel arazi Kaş Belediyesi tarafından ihale yoluyla satılacak…

Geçmişte köy tüzel kişiliğine ait olan araziler, Büyükşehir Yasası ile ilçe belediyesine geçen Patara’daki arazilerin satışıyla ilgili karar, geçen Nisan ayında Kaş Belediye Meclisi’nde onaylanmıştı. 22 Kasım Çarşamba günü Kaş Belediyesi’nde gerçekleştirileceği duyurulan pazarlık usulü satış ihalesi kapsamında toplam 7 bin 744 metrekarelik iki ayrı parsel satışa çıkarılırken, iki parselin toplam satış bedeli 28 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Mülkiyeti Kaş Belediyesi’ne ait olan Gelemiş Mahallesi’ndeki (Patara) iki ayrı arazi 22 Kasım’da ihale yoluyla satışa çıkarılıyor. Kaş Belediyesi’nin ihaleyle ilgili yaptığı duyuruya göre Patara antik kentinin de yer aldığı Gelemiş Mahallesi’nde bulunan 76/1 (2764 m2) ve 80/1 (4.980 m2) nolu parseller için toplam 28 milyon 700 bin TL satış bedeli belirlendi. İki parselin toplam büyüklüğü 7 bin 744 metrekare. Pazarlık usulü satış ihalesiyle satılması planlanan parseller, düşük yoğunluklu tercihli kullanım alanı (TK) olarak ayrılan bölgede, ikinci konut olarak inşa edilen kooperatiflerin bitişiğinde yer alıyor.

Geçmişte köy tüzel kişiliğine ait olan arazilerin 2012’de çıkarılan Büyükşehir Yasası ile Kaş Belediyesi’nin mülkiyetine geçtiği belirtiliyor. Söz konusu parsellerin de içinde bulunduğu Patara’daki toplam 43 bin metrekarelik 4 ayrı parselin satışı için hazırlanan teklif, geçtiğimiz Nisan ayında Kaş Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile onaylanmıştı.

Kaş Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Meral Çiyan Şenerdi, Meclis oturumunda arazi satışına karşı çıkarak “Bu araziler bize emaneten verilmiş. Önümüzdeki dönem Büyükşehir Yasasının değiştirilip bu arazilerin tekrar köy tüzel kişiliğine geri verilmesi gündeme gelebilir. Hiçbir şekilde kamu toprağının satılmamasından yanayım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaş Belediye Başkanı AKP’li Mutlu Ulutaş ise arazi satışının oylandığı Meclis oturumunda ilçedeki konut ihtiyacına değinerek şunları dile getirmişti: “Konut ihtiyacı için imarlı arsa gerekiyor. Şimdi bizim belediyemizin burada imarlı arsaları var. Yakınında oluşturulmuş konutlar var. Belediyenin imarlı alanları buralar ama değerlendirmiyoruz, sadece tutuyoruz. Belediye olarak kendimizin yapabilme gücü varsa yaparız ama yoksa kat karşılığı olarak veririz, yüzde 50, yüzde 60 neyse oran, ihaleye çıkar. Bu kadar yer alıyoruz, belediyemize mülkiyet kazandırıyoruz, buraları da işletmemiz lazım. Belediyenin burada finansal olarak bir sıkıntı yaşamaması hem de kendi kendine yeten bir belediye olabilmesi için bu çarkı sağlıklı bir şekilde çevirmemiz lazım.”