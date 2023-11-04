Antalya'da otel inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelin inşaatında işçi olarak çalışan Mehmet Yılmaz (24) inşaatın 3. katından dengesini kaybederek düştü. Zemine düşen Yılmaz, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

En fazla iş cinayeti inşaat işkolunda

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre, 2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayeti nedeniyle en az 1409 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İnşaat işkolunda bu yıl en az 261 işçi yaşamını yitirdi. Yani her gün en az bir inşaat işçisi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İnşaat işkolundaki ölümlerin yarıdan fazlası ise yüksekten düşme kaynaklı. Oysa uygun iskele, korkuluk, güvenlik ağı ve ekipmanla bu ölümlerin tamamı önlenebilir.