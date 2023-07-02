Kartal'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Kartal'da iş yerine otomobilden silahla ateş açıldı, bir kişi yaralandı. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi'nde pilav satışı yapılan dükkana kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden silahla ateş açıldı.

Saldırıda dükkandaki S.P. yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)