Bireysel silahlanma büyüyor… İki yıldır Meclis’e gelmedi

Artık en ufak bir münakaşada bile silahların konuşması anormal görülmezken, kurşunlar çoğu zaman da masum vatandaşların canına mal oluyor. Giderek daha büyük bir tehlike haline gelen bireysel silahlanmaya ilişkin 2 yıl önce hazırlanan kanun tasarısının henüz TBMM gündemine girememesi ise tartışma konusu oluyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkemizdeki ruhsatlı silah sayısı 2,5 milyona ulaştı. 2022’nin ilk 9 ayında ateşli silahların karıştığı 2 bin 884 şiddet olayında ise ruhsatlı silahlar kadar kayıt dışı silahlar da kullanıldı.

Milli Gazete’den Onur Şehmus'un haberine göre bireysel silahlanmanın yol açtığı cinayetler, yaralanmalar ve şiddet olayları son dönemde bir hayli arttı. Elde edilen verilere göre Türkiye’de 25 milyon ruhsatsız silah bulunurken İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre de ülkemizdeki ruhsatlı silah sayısı 2,5 milyona ulaştı. 2022’nin ilk 9 ayında mafyacılık oynayan magandaların elinde adeta oyuncak haline gelen ateşli silahların karıştığı 2 bin 884 şiddet olayı meydana geldi. Bin 595 kişinin öldüğü, üç bin 132 kişinin de yaralandığı olaylarda ruhsatlı silahlar kadar kayıt dışı silahlar da kullanıldı. Başta İstanbul, Ankara, Adana, Samsun gibi büyük şehirlerde mafya filmlerini aratmayan çatışmalarda rast gele açılan ateşler ve seken kurşunlardan dolayı çoğu zaman masum vatandaşlar zarar gördü.

Bireysel silahlanmanın gün geçtikçe arttığını ifade eden Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan, “Silah ruhsatlarının yüzde 60’ı, kırsalda vatandaşın yaban hayatına karşı kendini koruması için verilmiş. Yüzde 40’lık kesim de ‘kayıt altına alırım, caydırıcı olur’ diye düşünüyor. Gelinen noktada durum pek de öyle değil. Devlet de bireysel silahlanma sorununun önüne geçmek istiyor ama 2 yıl önce konuya ilişkin hazırlanan bir tasarı hâlâ TBMM gündemine girmedi. Geldiğimiz noktada silahlı şiddet olaylarının artması artık bu konuda sessiz kalınamayacağını gösteriyor” dedi.

Akcan devletin konuya ilişkin yeni düzenleme getirmesi gerektiğini belirtti.