Kartal'da kadın cinayeti: Anne ve kızı öldürüldü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini öldürdüğünün sonra intihar ettiğini söyledi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.