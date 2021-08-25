Cami inşaatına hilafet bayrağı asıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaptırılan Kavaklık Camisi’nin inşaatına hilafet bayrağı asıldı. Şikâyet üzerine Kaymakamlık, bayrağın kaldırılması için ilçe müftülüğüne talimat verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, cami inşaatına Türk bayrağının asılı bulunduğu direğin yanına daha uzun bir direk dikilerek hilafet bayrağı asıldı. İlçe sakinleri Kozlu Kaymakamlığı’na başvurarak şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Kaymakamlık hilafet bayrağının kaldırılması için ilçe müftülüğüne talimat verdi. Ancak hilafet bayrağının kaldırılmaması üzerine sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar hilafet bayrağının kaldırılması için kampanya başlattı.