Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından Kılıçdaroğlu'na destek mektubu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi'nin bazı mezunları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben bir açık mektup yazdı.

Bir internet sitesinde yayımlanan mektubun başında, "Kemal Kılıçdaroğlu'na Açık Mektup' adıyla yayınlanan mektubu desteklemek ve imzalamak isteyen, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun ve mensupları bu formu doldurmak yoluyla desteklerini iletebilirler" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini belirten 20-25 kişilik bir grup mezunun mektubunda, "Bugün, Türkiye’deki tüm İslamcı-Mütedeyyin kesimlerin varlıklarını AK Parti ve Erdoğan’a borçlu olduklarına dair mesnetsiz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa Türkiye’de ne İslamcı hareket ne de bunun resmi-kurumsal karşılığı olarak nitelendirilebilecek İmam-Hatipler, Erdoğan ve AK Parti ile var olmuştur. İmam Hatipleri rejimlerinin arka bahçesi, kendi hukuksuz ve kural tanımayan iktidar ağlarının bir parçası olarak görmek isteyen ve bu sebeple bizlere musallat olan bu iktidar hiziplerine hiçbir minnet borcumuz yoktur" denildi. (ANKA)