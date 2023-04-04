HÜDA PAR yöneticisinden açık tehdit: '15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacak'

Milletvekili seçimine AKP listelerinden girecek olan HÜDA PAR, muhalefeti hedef gösteren açıklamalarının ardından açık tehdit içeren mesajlar paylaşmaya başladı.

Hizbullah'la bağlantısı olduğu bilinen partinin genel idare kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 15 Mayıs'ı işaret ederek, "sonun başlangıcı olacak" dedi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık Hüdapar ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır” ifadesini kullandı.