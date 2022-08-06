Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı

Ankara’da Şah-ı Merdan Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne 30 Temmuz'da eş zamanlı saldırı düzenlenmişti. Saldırılarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş da, evinin önünde saldırıya uğradı.

Facebook hesabından açıklama yapan AVF Başkanı Haydar Baki Doğan, "Federasyonumuz 2. Başkanı, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Genel sağlık durumu iyi olan Selami Başkanımıza geçmiş olsun diyor, faillerin bir an evvel bulunmasını temenni ediyoruz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu ailesi ile görüşerek teyit ettim. Son derece nazik kişiliğe sahip sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış bu saldırıyı kınıyorum. Kendisi ile dayanışma için yanına geçiyorum" ifadelerini kullandı.