Cemevi saldırısının detayları ortaya çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne yapılan saldırıda Ahmet Ozan Karaca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'İbadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından tutuklanırken, irtibat kurduğu tespit edilen Çağdaş Can B., ile Baver G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İnternetten cemevlerini araştırmış

Sabah'ta yer alan habere göre babası ile birlikte İzmir'de emlakçılık yaptığı ortaya çıkan Ahmet Ozan Karaca saldırı öncesinde Ankara'ya geldi, Polatlı İlçesinde bir otel kiraladı.

Yakalandıktan sonra cep telefonunda yapılan incelemelerde Ahmet Ozan Karaca'nın internetten 'Ankara cemevleri nerede?', 'Hacı Bektaşi Veli Eskişehir, 'Hacı Bektaşi Veli Çeşme', 'Eskişehir Cemevi Bağlar' araması yaptığı belirlendi.

Önceliğim Eskişehir'e saldırı yapmaktı

Telefonunda ele geçirilen cemevleriyle ilgili arama kayıtlarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ahmet Ozan Karaca "öncelikle Eskişehir ilinde saldırı planladım, ancak cemevi bulamayınca Ankara iline geldim. Cep telefonumda ele geçirilen arama kayıtları buna ilişkindir" dedi.

HDP'li İstanbul eş başkanının ismini not almış

Cep telefonunun notlar bölümünde HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü ile Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan ile ilgili notlar bulunan Ahmet Ozan Karaca, bu isimlerle ilgili ise "Ağrı'da bir sorun vardı. HDP'nin Ağrı twitter sayfasına girdim, kimleri takip ettiğine baktım. Bu iki ismin takip edildiğini gördüm. Ağrı iline giderek bu isimlerle savaşmak istedim. İsimleri bu nedenle notlara kaydettim" dedi.

Saldırıyı arkadaşına anlatmış

Tutuklanan saldırgan Ahmet Ozan Karaca, kendisiyle birlikte gözaltına alınan Çağdaş Can B. ile Baver G.'nin arkadaşı olduğunu söyledi. Zanlı ifadesinde "Baver G.'ye cemevlerine saldıracağımı söyledim bana anlattığım her şeyin paranoya olduğunu söyleyerek inanmadı." dedi.

'Hal ve hareketleri normal değildi'

Baver G., sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde "Ahmet'in hal ve hareketleri normal değildi. Anne ve babasının gerçek olmadığını, amcasının da kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Kendisine Hacı diye birisinin büyü yaptığını söyledi. Cemevlerine neden saldırdığını bilmiyorum. Son gördüğümde normal değildi, sentetik ilaç kullanıp kullanmadığını sordum. Parkta oturduğunu ve saldırıya uğradığına dair ses kayıtları attı. Aradığımda beni tehdit etti. 'Sen kendinde değilsin' dedim, Bana 'bekle ecelin geliyor' şeklinde mesajlar attı. Bu olayla ilgili bir alakam yok" dedi.