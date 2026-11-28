İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kartal Belediyesi yetkililerinin usulsüz yapılan bina ölçümlerini onayladığı iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" ve "rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadeleri alınan Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Eraslan Baybora, Belediye mühendisleri Ayşe Göksu, Seda Civaoğlu, Abdurrahman Karatay Özbulut, Ulaş Acar, firma yetkilileri Hidayet Akçay, Osman Ali Korkmaz, Abdurrahim Ekşi, Emre Saran ve firma mühendisi Selahattin Hacıalioğlu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, ilçede bulunan riskli binaların kentsel dönüşüm adı altında dönüştürülmesinde düzenlenen Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarında (YKN) bilgileri bulunan binalara ilişkin ölçümlerin firmalar tarafından "yapı alanı ölçümlerinin, bağımsız bölüm sayısının ve metrekare boyutunun artması amacıyla olduğundan yüksek ölçülerek" Kartal Belediyesi'ne iletildiği öne sürülmüştü.

Belediye yetkilileri tarafından söz konusu binalara bizzat gidilerek gerekli ölçümler yapılmadan ölçüm yapan firmalar tarafından verilen ölçümlerin onaylandığı, bu şekilde yapılan usulsüzlükle binaların alan ölçümlerinin yükseltildiği ve bu sayede maddi menfaat temin edildiği iddia edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 8 riskli yapının toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında, YKN düzenlenmesinde sorumlulukları bulunan 10 kişi tespit edilmiş, zanlıların MASAK hesap hareketleri incelendiğinde ise yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu söylenmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 24 Kasım'da yapılan eşzamanlı operasyonda, Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Eraslan Baybora, Belediye Mühendisleri Ayşe Göksu, Seda Civaoğlu, Abdurrahman Karatay Özbulut, Ulaş Acar, firma yetkilileri Hidayet Akçay, Osman Ali Korkmaz, Abdurrahim Ekşi, Emre Saran ve firma mühendisi Selahattin Hacıalioğlu gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, çok sayıda dijital materyale de el konulmuştu.

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