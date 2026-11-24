İstanbul Kartal Belediyesi'ndeki "kentsel dönüşüm" işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde belediyeye operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" ve "rüşvet" iddialarıyla yürütüldüğü bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalara ilişkin düzenlenen raporlarda usulsüzlük yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmayla ilgili, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ile 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği, şüphelilerin MASAK hesap hareketleri ve HTS baz kayıtları da incelendiği açıklandı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/50250 sayılı soruşturma dosyası kapsamında: 6306 Sayılı Kanun gereği Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hususunda Kartal Belediyesi yetkililerinin, Kartal ilçesinde bulunan riskli binaların kentsel dönüşüm adı altında dönüştürülmesinde düzenlenen Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarında (YKN) bilgileri yazılı bulunan binaların ölçüm yapan firmalar tarafından yapı alanı ölçümlerinin, bağımsız bölüm sayısının ve m2 boyutunun artması amacıyla olduğundan yüksek ölçülerek Kartal Belediyesine iletildiği, Kartal Belediyesi yetkilileri tarafından söz konusu binalara bizzat gidilerek gerekli ölçümler yapılmadan ölçüm yapan firmalar tarafından verilen ölçümlerin onaylandığı, bu şekilde yapılan usulsüzlükle ihbara konu binaların alan ölçümlerinin yükseltildiğinin ve bu sayede maddi menfaat temin edildiğinin iddia olunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma ve Rüşvet' suçlarından soruşturmaya başlanılmıştır.

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, bu aşamada tespiti yapılan 8 adet riskli yapının 400 ile 1000 m2 arasında toplam inşaat alanının fazla gösterildiğinin tespit edildiği,

Bu kapsamda, Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarının (YKN) düzenlenmesinde sorumlulukları bulunan 10 şüphelinin tespit edildiği, şüpheliler hakkında temin edilen MASAK hesap hareketleri ve HTS BAZ kayıtlarının incelenmesi neticesinde; Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarında (YKN) bulunan kontrol tarihlerinde Kartal Belediyesi yetkilileri şüphelilerin adreslerde bulunmadıklarına dair tespitlerin yapıldığı, şüphelilere ait hesaplarda yüksek miktarda işlem hacminin bulunduğunun tespit edildiği,

Bu bağlamda; 24.11.2026 tarihinde şüpheliler hakkında eşzamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, toplamda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."

Kim gözaltına alındı?

Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

İlkin Güneş ERASLAN BAYBOR - Kentsel Dönüşüm Müdürü

Ayşe GÖKSU - Belediye Mühendisi

Seda CİVAOĞLU - Belediye Mühendisi

Abdurrahman Karatay ÖZBULUT - Belediye Mühendisi

Ulaş ACAR - Belediye Mühendisi

Hidayet AKÇAY - Firma Yetkilisi

Osman Ali KORKMAZ - Firma Yetkilisi

Abdurrahim EKŞİ - Firma Yetkilisi

Emre SARAN - Firma Yetkilisi

Selahattin HACIALİOĞLU - Firma Mühendisi

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