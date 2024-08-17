Kartal Belediyesi halkın sorunlarını halkın parasıyla dinledi: 'Bu bir talan'

İstanbul Kartal Belediyesi'nde yerel seçimlerin ardından başlayan maaş krizi hâlâ çözülemedi. CHP’li Gökhan Yüksel’in yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu belediye, yüzlerce çalışanının ücretini 6 aydır eksik yatırıyor.

Son olarak Ağustos ayında işçilerin 4 bin 500 lira tutarındaki enflasyon destek primleri verilmedi, geçen ay bordroya yansıyan ancak yine yatırılmayan ikramiyelerin vergisiyse ücretlerden kesildi.

Buna karşın belediyenin aynı dönemdeki harcamaları dikkat çekti.

Kartal Belediyesi, 6 Haziran ve 2 Ağustos arasında mal ve hizmet alımı başlığı altında 286 milyon 552 bin lira harcadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, gazeteci Vural Dağtekin'e yaptığı açıklamada bu tutarın "neredeyse 3'te 2'sinin işçilerin alacağı ödemeler için belediye şirketine aktarılan paralar" olduğunu bildirdi. Ancak en az 95 milyon liraya tekabül eden diğer harcamaların hangi kalemlerde yapıldığı bilgisini paylaşmadı.

Halkı dinlemek için belediye kasasından 2 milyon lira harcandı

O harcamalardan biri belediyenin açtığı ihalelerde ortaya çıktı. Kartal Belediyesi'nin düzenlediği "Mahallemi Dinliyorum" etkinliklerinin organizasyonu, 1 milyon 948 bin liraya belediyenin iştirak şirketlerinden Kartansaş'a yaptırıldı.

Yani halkın sorun ve isteklerinin dinlenip, not alındığı bu etkinlikleri her biri yaklaşık 100 bin liraya denk geliyor. Belediye bu toplantıların, hazırlanacak "stratejik planın" oluşturulmasında kullanılacağını söylüyor.

Kartal halkıysa sorunlarının yine kendi parasıyla dinleniyor olmasına tepkili.

'Kartal halkının kaynaklarının talan edilmesine 'dur' diyeceğiz'

Kartal Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Gökmen Dumlu, soL'a yaptığı açıklamada etkinliklerin boyutu ve maliyeti arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Belediye yönetiminin "şeffaflık" iddiasıyla göreve geldiğini hatırlatan Dumlu, yapılan harcamaların takipçisi olacaklarını vurguladı:

"Mahallelerde 50-100 tane sandalye koyup, bir mikrofon ve ekranla halkın dinlendiği bu etkinlere yaklaşık 2 milyon harcanmasını ciddi bir talan olarak görüyoruz. Çünkü henüz işçilerinin alacaklarını ödemeyen bir belediyenin 2 milyon lirayla bu işi yapması 'Kartal halkını Kartal halkının parasıyla dinliyorum' demektir. Diğer harcamaların da nereye gittiği hakkında bilgi verilmiyor. Biz Kartal Halk Temsilcileri Meclisi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Kartal halkının kaynaklarının ihalelerle talan edilmesine karşı mücadele edeceğiz ve 'dur' diyeceğiz."