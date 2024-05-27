THTM'nin yerel meclislerinde sıra Kartal'da: Tespitler tamam, yapılacaklar sıralandı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), yerel meclislerinin üçüncüsü dün Kartal'da yola çıktı.

Halk Meclisleri için 21 Nisan’daki genel kurulda karar onaylanmış, Hatay’ın Defne, İzmir’in Çiğli ilçelerinde adım atılmıştı. Son durak İstanbul’un Kartal ilçesi oldu.

THTM’nin yol haritasının anlatıldığı toplantıda atılan ve atılacak adımlar da bir bir ele alındı. THTM Yürütme Kurulu Üyesi Aydemir Güler ve THTM Kartal Halk Meclisi Başkanı Av. Gökmen Dumlu düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı, aynı zamanda da basını bilgilendirdi.

Kurulan meclislerin arkadan geleceklere örnek olması aynı zamanda da ateşleyicisi olması hedefleniyor. THTM bir halk hareketi olarak tarif ediliyor. Açılan meclisleri İzmir/Urla ve İstanbul/Kadıköy takip edecek. 5 yerle sınırlı kalınmayacak, meclislerin sonsuz ölçüde yayılmasını amaçlanıyor.

Sadece komünistler için değil; aydınlanma, bağımsızlık, emek ve halkın refahı gibi ortak değerlere sahip olan her kesimi kapsayan bir platform THTM, Aydemir Güler böyle anlatıyor. Temsil edilmeyen kesimlerin sesi olmak bu sebeple önemli.

THMT’nin ortaya çıkmasındaki etkenleri soL’a sıralayan Güler, iki noktayı işaret ediyor ve önemli olarak nitelendiriyor:

“Birincisi Türkiye toplumunun örgütsüzlüğü. Görünürde bir örgütlülük var. Yöre derneklerinden sendikalara kadar bir dizi örgütlülük var ancak bizim anlamamız gereken örgütlülük bu değil. Türkiye’de emekçi halkın hak arayışına öncülük eden hem sosyal hem politik bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Bu açıdan son derece fakirleşmiş durumda Türkiye. Biz bu ihtiyaca seslenmeye çalışıyoruz.

İkincisi 2023 meclisinin Türkiye’yi temsili açısından sorun var. İktidar diyor ki baraj dolayısıyla dışarda kalan oran çok düşük. Politik olarak dışarda kalan nüfus çok büyük. Türkiye sokakta, toplum içinde olmayan bir takım partilerin meclisi doldurmasıyla bir temsil gücü edinemez. Türkiye toplumu meclisteki gericiliğe asla uyum sağlayamaz. Dolayısıyla Türkiye’de gerçek eğilimlerin yansıyacağı başka bir platforma ihtiyaç var.”

Halkın sorunları için yola çıkan halk meclisinin halk tarafından nasıl karşılandığı da merakımızı cezbedenler arasında. Güler, bir beklenti olduğunu ve “kaldığımız yerden devam edelim” diyenlerin olduğunu söylüyor:

“THTM’nin motor gücü Türkiye Komünist Partisi (TKP) oldu. TKP’den ibaret değil ama başlangıç noktasında da TKP var. Yerel ve genel seçim sonuçlarına baktığımızda TKP’nin dikkat çekmemesi gerekir, ancak tam tersi bir durum var. Her adım attığımız yerde, THTM aracılığıyla seslendiğimiz yerde görüyoruz ki çevremizdeki geniş emekçi kesimler TKP’yi hiç de başarısız görmüyorlar. Tam tersi ‘kaldığımız yerden devam edelim’ beklentisi var. Bu çok sağlıklı bir beklenti.

Tabii bunun karşısında başka bir rüzgar var. O rüzgara seçimden hemen sonra işaret etmiştik, ‘bahar havası’ büyük bir yanılsama içeriyor. Sahte baharın etkili ve uzun olması sanırım mümkün değil, ama biz bunun kendiliğinden gerilemesini bekleyecek değiliz bu yüzden de çalışıyoruz.”

THTM Kartal Halk Meclisi Başkanı Av. Gökmen Dumlu Kartal Halk Meclisi’nin kuruluşu, hedefleri ve Kartal’da yapacakları için yaptığı açıklamalara göre mahalle mahalle yapılan tespitlere yönelik çalışmalar hazır.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde trafik, Yalı-Yunus-Topselvi mahallelerinde uyuşturucu, diğer mahallelerdeyse rantsal dönüşüm sorunlarına mercek tutulmuş. Kartal’ın da işsizlik ve ekonomiyle ilgili sorunları her yerde olduğu gibi yüksek oranda.

Dumlu, THTM Kartal Meclisi’nin bu sorunlara çözüm için dayanışma ağıyla çalışacağını da ortaya koydu. İşçi Hakları Merkezi kurularak Kartal’daki tüm işçiler için karşılaşılan mobbing, işten çıkarma gibi durumlarla ilgili destek sunulacak.

Aynı zamanda belediyenin kaynaklarının nasıl kullanıldığını da takip edecekler. Dumlu, "Gelir ve gider tabloları, ihale süreçleri ve belediyenin vaatlerinin ne kadarının gerçekleştiği gibi konuları takip edeceğiz. Kartal halkının kaynaklarının nerelere harcandığını gözlemleyeceğiz ve gerektiğinde yaptırım uygulayacağız" diyor.