Kars'ta sel: 40 ev ile 6 araç hasar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra sağanağın sele dönüşmesi sonucu, araç ve hayvanlar suda sürüklendi, bazı evlerde su baskınları yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, sel nedeniyle köyde bulunan araçlarda hasar oluşurken çok sayıda hayvan telef oldu.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye ekipler sevk edildi.

İnkaya köyünün yakınında bulunan Topkaya köyünde de sel nedeniyle hasar oluştu.

İnkaya köyünde yapılan hasar tespit çalışmasında, ilk belirlemelere göre 40 ev ve 6 araç hasar gördü.

Sel bölgesinde kanal ve evlerdeki suyu tahliye etme çalışması sürüyor.

İnkaya köyünde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, sel nedeniyle can kaybının olmadığını kaydetti.