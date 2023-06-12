Kars'ta kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü

Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü.

AA'nın haberine göre İstanbul'da yaşayan M.B., bir süre önce eşi 28 yaşındaki Ö.B.'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B., Selim ilçesi Eski Gazi köyündeki baba evine geldi.

Daha sonra köye gelen M.B. aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y.'ye daha sonra da eşi Ö.B.'ye ateş ederek kaçtı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.B. ve ağabeyi Z.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

M.B. ve Ö.B. çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.