Karşı yöne fırlayan cip İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı

İstanbul Pendik’te İETT otobüsüyle cipin karıştığı kazada, otobüsteki 4 kişi yaralanırken, cip sürücüsüyle yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre kaza saat 09.30 sıralarında Sapanbağları Mahallesi Yunus Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 KF 8650 plakalı cipin sürücüsü, 34 TP 5938 plakalı Gökhan Yıldız yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü önce kaldırıma çıktı daha sonra ağaca çarparak durabildi. Cip de yolda savrularak kaldırıma çıktı.

Kazada otobüs şoförü Gökhan Yıldız, yolculardan Aliye Pak, Aynur Güngör, Büşra Aksoy Ekşi yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazada İETT otobüsü ve cipte hasar meydana gelirken cipin sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücü ve yolcuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.