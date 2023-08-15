Karlov suikasti soruşturmasında yeni gözaltı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyeti, 2016'da Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında açıklama yapan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın Fethullahçı örgütlenme içerisindeki sorumlusu Ş.S’nin yine Fethullahçı örgüt üyeliğinden firari durumdaki eşi A.S’nin Beylikdüzü’nde olduğunu belirledi.

Ekipler, A.S.’nin kaldığı değerlendirilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların ardından geçtiğimiz Pazar günü A.S.’nin kaldığı adrese operasyon düzenlendi ve gözaltına alındı.

A.S. hakkında yapılan sorgulamada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. A.S.’nin ByLock veri kaydının da bulunduğu, daha önce Fethullahçı yapılanmayla ilişkili olduğu gerekçesiyle kapanan bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 sim kartı, 1 hafıza kartı bulundu.