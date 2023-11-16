Kargo şirketinde kimyasal sızıntı: 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde bulunan kolide yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle 12 işçi hastanelere kaldırıldı.

Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.

İşyerindeki 12 kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, olay yerinde kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti.

AA'nın haberine göre dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valiliği olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.