Tosyalı Holding fabrikasındaki patlamaya dair haberlere erişim engeli

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren, Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş'ye bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda geçtiğimiz hafta 13 işçinin yaralandığı, 1 işçinin de hayatını kaybettiği patlamaya dair üç habere erişim engeli getirildi.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu patlamaya dair yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. EMEP Milletvekili İskender Bayhan'ın paylaştığı görüntülerde işçilerin yerde yattığı ve üstlerine damacanayla su döküldüğü görünüyordu.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, 8 Kasım günü yaşanan patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralanmıştı. Yaralanan işçilerden Oğuz Çetin 9 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

İSO 500’ün sitesinde bulunan verilere göre, patlamanın yaşandığı Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş'nin sadece 1 yılda 29 sıra birden yükselmesi dikkat çekmişti.

Şirketin, bir yılda üretimden net satış miktarı yüzde 150 oranında artarak 5 milyar 94 milyon 200 bin 31 lira arttığı biliniyor.

Fuat Tosyalı, Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Demir Çelik Sektör Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye İhracatçılar Meclis üyeliği, ENVERDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.