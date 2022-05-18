Kararın arkasında o mu var? Mehmet Uçum'dan Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Candan Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamada bulundu.

Işık, "Barış Pehlivan bir yazı yazdı, dedi ki ‘Kavala Davası ile ilgili kararın arkasında Uçum’un etkisi var" derken, söz konusu yazıya yanıt veren Uçum, "Külliyen yalan, yargısal süreçlerde hoşlarına gitmeyen kararlar çıkınca, bunun başka etkiler üzerinden olduğu şeklinde bir kurgu kuruyorlar" ifadesini kullandı.

Candaş Tolga Işık'ın "Başkanlık sistemi sizin fikriniz olduğu söyleniyor, bu doğru mu?" sorusuna da yanıt veren Mehmet Uçum, "Bu doğru bir yaklaşım değil. Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmalarının neredeyse 50 yıllık bir geçmişi var. Türkiye’de birçok lider başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söylemiştir. Başkanlık sistemine geçişle birlikte halkın, devletin işleyişi bakımından oy gücü artmıştır. Doğrudan Meclisi yürütmeyi seçme gücüne kavuşmuştur" dedi.