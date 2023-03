Karamollaoğlu'ndan 'ittifak içinde ittifak' açıklaması: 'Yüzde 99 tamamlandığı kanaatindeyim'

"Masa'da yer alan üç parti olarak DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olarak bir araya gelip seçime müşterek girmelerinin bizim oy potansiyelini yükselteceğini ve Meclis'te bunun karşılığını göreceğimizi söyledim. Tek liste, tek amblem altında" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çalışmaların yüzde 99 oranında tamamlandığını söyledi.

Karar TV'de yayımlanan 'Gündem Özel' isimli programa konuk olan Karamollaoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le bugün yaptığı görüşmenin ardından neden açıklama yapmadıklarına dair "Kendisiyle bir haftadır görüşelim istiyorduk. Kendisi Ankara dışına çıktı, ben de Ankara dışına çıktım. Derken bugüne denk geldi, yani özellikle bugün seçilmiş değil. Sadece kararın açıklanmasından sonra -ondan önce gerginlikler oldu vs.- ben o gerginlikler geldi geçti, şu anda biz birlikteyiz, bunun da önemini idrak etmek mecburiyetindeyiz deyip kendisine hem kendisine teşekkür ettim hem de kısaca meydana gelen hadiselerin bir değerlendirmesini yaptık o kadar" dedi.

'Meral Hanım ile aramda bir kırgınlık yok'

Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşanan anlaşmazlığı ilişkin "Aranızda kırgınlık oluşmuş muydu?" sorusu üzerine Temel Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Ben özellikle Meral Hanım için söylüyorum. Meral Hanım'la benim aramada bir kırgınlık yok. Sağ olsun kendisi başlangıçtan beri, ta bizim hükümet zamanından beri, benimle çok rahat bir irtibat kuruyor. O 4 günlük dönem, bizim Altılı Masa olarak bir araya gelip arkasından birtakım farklılıklar gündeme geldikten sonra, ben arkadaşlarla bir araya gelmemiz gerektiğini, meseleleri birlikte, Meral Hanım gelebilirse buyursun ama o yoksa biz kendimiz konuları bir defa daha ele almamızın faydalı olacağını düşünüyordum. Ama iki gün sonra biz bir araya geldik, meselelerimizi gözden geçirdik, Meral Hanım öbür açıklamalarından sonra biz bu masada devam edeceğiz, hedefimiz belli, bizim hedefimiz bu sistemin değişmesi, geçmişte bu sistemin değişmesi için nasıl bir arada olduysak yine olacağız ancak ilave şunlar da dikkate alınırsa oy potansiyelimiz yükselir dedi. Bizim açıklamamızda da zaten o hususlar gündeme getirildi."

'Yüzde 99 tamamlandığı kanaatindeyim'

Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın milletvekili seçimlerine ayrı ayrı mı yoksa bazı yerlerde tek parti adı altında mı gireceğine dair soruya şu yanıtı verdi:

"O konuda bazı temaslar var. Ama bugün Meral Hanım'la böyle bir konuya hiç girmedim. Ancak şunu görüşmüştük, ben ittifak içinde ittifak diye bahsetmiştim yani Altılı Masa'da yer alan üç parti olarak Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olarak bir araya gelip seçime müşterek girmelerinin bizim oy potansiyelini yükselteceğini ve Meclis'te bunun karşılığını göreceğimizi söyledim. Tek liste, tek amblem altında."

'Saadet Partisi çatısı altında olması gerektiğini söylüyoruz'

Karamollaoğlu, "Hangi amblem o?" sorusuna ise "Bu konuda bazı görüşler oldu. Tam olarak bu iş neticelenmiş değil ama yüzde 99 ben bunun tamamlandığı kanaatindeyim. Biz bunun Saadet Partisi çatısı altında olması gerektiğini söylüyoruz. Neden? Biz Saadet Partisi olarak 20 yıldır siyasi hayattayız, en az 7 seçim geçirdik bir seçim tecrübemiz var. Ve bundan önce seçimlere girmiş olmamızdan dolayı da seçim kurullarında temsilci bulunduruyoruz, sandık başlarından da resmen, sandık kurulu üyesi olarak bulunuyoruz. Bir kişinin orada müşahit olarak bulunması başka, sandık kurulu üyesi olarak bulunması başka. Müşahit adı üstünde gözlemci ama sandık kurulu üyesi bir ihtilaf olduğu taktirde o konuda karar verecek insanlardan birisi" yanıtı verdi.

'Tek amblem altında girersek belki 25 vekille temsil edeceğiz'

"Yüzde 99 tamamlandı dediniz, diğer iki partiyi bu fikre yakın görüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Tamam imzayı attık diyene kadar, binde bir de olsa olmama ihtimali olur. Ama bu söylediğim hususlardan dolayı üzerinde durduğumuz konu şu: Birçok yerde biz bunun araştırmasını yaptık, arkadaşlar da yaptırdılar, gözüken o ki bugünkü şartlarda teker teker seçime girsek yüzde 2 ile 4 arasında oy alıyoruz. Ayrı ayrı girerek hepimizin alacağı toplam oy yüzde 7-8'i buluyor. Ama Meclis'te temsilci bulundurabilme ihtimali çok zayıf, en fazla iki milletvekili. Onun için biz birlikte girersek yüzde 7-8 oy alabildiğimiz taktirde 15-20 belki de 25 milletvekiliyle temsil edilebileceğiz."

'Şimdi bu münakaşaya girmiyorum'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın en az 41 ilde kendi logolarıyla seçime katılacakları açıklamasının hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Ben şimdi bu münakaşaya girmiyorum. Çünkü bu bir münakaşa haline gelir. Bu teklifleri biliyorum. Bizim bütün derdimiz seçimlerden en büyük başarıyla çıkmak. Burada bir siyasi parti 41 ilde seçime girse ne olur girmese ne olur? Eskiden 41 ilde seçime girince bir partinin bazı hakları oluyordu, şimdi o yok. Bir parti bütün Türkiye'de teşkilatlanmış, kongresini yapmış, seçime girme hakkını kazanmışsa her an seçime girebiliyor. Yani 41 ilde seçime girmek bir zaruret değil. Bizim seçime birlikte girmemiz oy potansiyelimizi yükseltiyor. Onun için de arkadaşlarımıza söylediğim şu: Seçime giderken arzumuz ney, 15 Mayıs'ta Meclis'te çok sayıda milletvekiliyle temsil edilebilmek. En kötü senaryoyu söylüyorum, herkes seçime tek başına girdi, bu taktirde her parti taş çatlasın 1, 2 ya da 3 milletvekiliyle temsil edilmiş olacak. Ama biz sadece seçime kadar belli bir süre kendi amblemimizi gündeme getirmesek, ama seçimden sonra biz Meclis'te grup kuracak sayıya da ulaşırsak 5 sene Meclis'te de kamuoyunda da etkili propaganda yaparız."