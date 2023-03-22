İnce cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi: 'Siz adayınıza güvenmiyor musunuz?'

Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı gelen tepkilere ilişkin açıklamada bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'aday olamazsın' diye bağırıyorsunuz?" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı kapsamında "100 bin imza kampanyası"nı başlatmak için Ankara'daki Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına giden İnce, imza vermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Tek adam yönetiminin rakibi tek adam olamaz" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:

İnce, şunları kaydetti:

"20 yılın sonunda hepimiz tek adam yönetiminden şikayetçiyiz. Tek adam yönetiminin rakibi tek aday olamaz. Tek adamlıktan bıkmışken tek adaylık dayatmasına karşı çıkacağız. Bu bir demokrasidir. Bu ihale gibi oldu, 'kimse ihaleye girmesin, tehdit ederim', böyle bir şey yok. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'aday olamazsın' diye bağırıyorsunuz?

İnsanlar evlerinden çıkıyor, kurula geliyor imza atıyor. Bırakın insanlar yarışsın. Biz Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şey yapmayız. Dayatmalara karşı çıkıyoruz. İnsanlara 3. yol sunuyoruz, bir ihtimal daha var diyoruz.

Milletimizi seçim kuruluna gitmeye ve imza vermeye davet ediyorum. Bu bir yarıştır, büyük ihtimal birinci turda bitmeyecektir. İkinci turda hep birlikte gereğini yapacağız, bu iktidardan kurtulacağız."