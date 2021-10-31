Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması: 'Ne evet ne hayır demeyiz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifaklara ilişkin "Seçim kararı alındıktan sonra biz kendi kararımızı belirtiriz. O zaman belirtiriz. Ne evet ne hayır demeyiz. Biz ilkeli siyaset yapmayı şiar edinen bir siyasi partiyiz" dedi.

Partisinin il kongresi için bulunduğu Eskişehir'de ANKA'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı’na katılacakları yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin şunları söyledi:

'Bazıları yakıştırmalar yapabiliyor'

“İddialara karşı söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz cevabımızı geçmişte de verdik. Bugün de aynısını söylüyoruz. İngilizlerin bir tabiri vardır, Türkçesi ‘bir şeyi arzu ederek düşünmek’. Bazıları da öyle düşünerek yakıştırmalar yapabiliyorlar. Biz ittifakların seçim kararı alındıktan sonra kurulabileceğine, kurulmasının zaten doğru olduğuna inanıyoruz. Öyle bir kanaat oluşturuyorsa yanlış bir kanaat oluşmuş."

'Ne evet ne hayır demeyiz'

Cumhur İttifakı teklifine yanıtlarının ne olacağına yönelik bir soru üzerine Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Bu noktada tekrardan söylüyorum. Zaten bu zorlamalardan dolayı bu neticeyi herkes çıkarmaya gidiyor. Seçim kararı alındıktan sonra biz kendi kararımızı belirtiriz. O zaman belirtiriz. Ne evet ne hayır demeyiz. Biz ilkeli siyaset yapmayı şiar edinen bir siyasi partiyiz. Elbette bizim kendi prensiplerimiz var. Bugünkü haliyle başkanlık sistemini doğru bulmuyoruz. Bunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de bugünkü şartlarda bu sistemin mutlaka değiştirilmesine ihtiyaç olduğu kanaatini de taşıyoruz. Ondan dolayı herkes kendine göre yorumlar yapabiliyor. O önemli değil elbet.”