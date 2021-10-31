Bülent Arınç: 2015 sonrası olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kurucusu ve halen üyesi olduğu AKP'ye ilişkin "2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum" dedi.

İstanbul’da Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya gelen Arınç, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde İstanbul Beyoğlu'ndaki Ağa Camii'nin restorasyonu sonrasındaki açılış için hazırladığı konuşmada Nazım Hikmet'in yazdığı bir şiiri okuduğunu söyledi. Arınç, “Bizim dinsiz imansız ateist komünist diye bildiğimiz Nazım Hikmet, Ağa Camii için bir şiir yazmış. Değme dindar o şiiri yazamaz" dedi.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabının okunmasını önerdiği için tepki gördüğünü belirten Arınç bu konuda, "Okumak çok önemli. Okumayan azar. Okursanız hitabetiniz iyileşir. Hitabeti öyle siyaset akademilerinde öğrenemezsiniz, okursanız gelişir" ifadesini kullandı.

Soruları yanıtlarken hâlâ AKP’li olduğunu belirten Arınç, yaptıklarıyla "iftihar ettiğini" söyledi. Arınç, şunları söyledi:

"Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz. Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakına yaklaştırmam. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum.

Babacan ve Davutoğlu açıklaması: 'Yaptıkları siyaseten yanlış'

Bülent Arınç, eski parti arkadaşları olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ilişkin ise şöyle konuştu:

"Gittim görüştüm kendileriyle. Bana da çok şeyler söylediler, hakaret ettiler, tecrit ettiler. Kenara çekilebilirsiniz, parti kurarsanız AK Parti'ye zarar verirsiniz dedim. Acınızı içinize atın dedim. Hatta sonra hayırlı olsun bile demedim. Bu sistem büyük partilerin işine yarar. Yaptıkları doğru olabilir ama siyaseten yanlış."

'Millet İttifakı'nın adayını açıklamaması doğru'

Arınç, "Millet İttifakı seçim kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Ben konuya Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bakmayayım. 1974'te CHP ile biz, yani MSP ile ittifak kurdu. Ecevit, güzel bir söz söyledi. 'Tarihi bir yanılgı içindeymişiz' dedi. Dindar insanlar Atatürk düşmanıdır sanılıyordu. O dönem bu koalisyona olmaz deniyordu. Bal gibi de oldu. İttifakların temeli 1991'de atıldı. Kendi ittifakını kuran bir parti, karşısındakine kötü sözler söylememeli. Millet, zillet lafını doğru bulmuyorum. Oradan da biri çıkar size çamur der. Ortada belirlenmiş bir erken seçim yok, dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayını açıklamamış olmasını doğru buluyorum.”

"Kutuplaşmanın en aza inmesi için ne yapılmalı" sorusuna da Arınç, "İslam'ın özünde güzel söz ve yumuşak dil var. Siyasetin dili yumuşak olmalı, herkesi kucaklamalı. Yüzde 50 oy almak demek, iki kişiden birinin onayını almak demek" karşılığını verdi. (ANKA)