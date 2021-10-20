AKP’de 'lider' kavgası: Güvenmiyorsanız partide kalmayın

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç'ın geçtiğimiz gün katılığı bir televizyon programında Erdoğan'la ilgili sözleri tartışma konusu oldu.

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise, Bülent Arınç’ın AKP’den istifa etmesi gerektiğini belirtti.

“Bir parti çatısı altındaysanız özgürlüğünüz disiplin kurallarıyla sınırlıdır” diyen AKP’li Tayyar şunları yazdı:

“Parti disiplini içinde yapıcı eleştiri, meşrudur, demokratiktir. Kimi zaman sınırlar da zorlanabilir.

Ama liderinize güvenmiyorsanız, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsanız, o partide kalmazsanız.

Yorumlardan, mesajlardan anlıyorum ki son twitim pek anlaşılmamış.

"Açalım o vakit. muhtereme diyorum ki; ‘liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?"

Kılıçdaroğlu'ndan mutluyuz tepkisi

Kılıçdaroğlu Arınç'ın aynı programda söylediği CHP'nin oyları yükselecek sözlerine ilişkin "Sayın Bülent Arınç’ın CHP’nin oyları artacak demesi güzel bir şey. Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz"ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.

Programın başında konuşan sunucu Cihad Doğan’ın “Çok önemli isimleri konuşacağız. Recai Kutan’ı konuşacağız, rahmetlik Oğuzhan beyi konuşacağız, Sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye’yi de konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Doğan'ın sözleri üzerine araya giren Arınç ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan çalışmalarını konuşmak istemediğine dair esprili bir açıklama yaptı.

Bülent Arınç'ın açıklamaları şöyle oldu:

“Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme. Adam Rize’de bir suç işlemiş de İstanbul’a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon’un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın.

Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına… Gel bakalım İstanbul’a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu.

Artık İstanbul’a gelemeyince iki saat boyunca, yav sadede gel… Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız demiş adam…”