Karamollaoğlu’ndan Erbakan’a: Saçmalıyor, cahillik, haddine değil!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın, "Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik" sözlerine, Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi.

Seçimlere 'müstakil' olarak gireceğini açıklamasından sonra 'U' dönüşü yaparak Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT'de Millet İttifakı'nı hedef almıştı. Erbakan, adaylık açıklamasını yaptığında yayını kesen TRT'ye konuk olmuştu. Erbakan buradaki konuşmasında Millet İttifakı'nda "sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonları bir araya geldiğini" öne sürüp "FETÖ ve PKK'nın desteğini aldıklarını" iddia etmişti.

Karamollaoğlu: Haddi değil

Karamollaoğlu, KRT TV'de katıldığı programda Fatih Erbakan'ın sözlerine cevap verdi.Erbakan'ı sert sözlerle eleştiren Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın ilk koalisyonunun Bülent Ecevit liderliğindeki SHP ile yaptığını anımsatarak "Bunu nasıl görmezden gelebilir? Bu cahilliktir veya bile bile cahilliktir" dedi. Karamollaoğlu ayrıca Erbakan'ın tepkisine yönelik "Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. İş o noktaya gelir de biz gördüklerimizi anlatmaya kalkarsak çok farklı bir durum meydana gelir" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun o açıklamaları şöyle:

“Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık bu kadar tutarsızlık olmaz. Bir defa hemen getirmiş itikadı noktaya dayamış. Kim sizlerle berabersiniz hangi yalpalar yapıldı bugüne kadar. Kim Erbakan hocamızı terk etti, kim ‘Milli Görüş’ gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Onu bilelim. Olmadığı için de işte Erbakan hocamızın ben bizim arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Onun anılarını görüşlerini aksettiren kitabını mutlaka okumalarını çünkü her konuda bariz düşünceleri var. Cahilliğe bakın! Erbakan Hoca ilk koalisyonun CHP ile kurdu ve tarihi bir misyon yüklendi o koalisyon üzerine bir takım hatalar yapılmamış olsaydı.

O koalisyon büyük ihtimalle devam edecekti. O koalisyonda muazzam bir değişiklik oldu Türkiye politikasında. Önce bizim çok değer verdiğimiz işte İmam Hatip okullarının açılması gibi, başörtüsünün yasaklanmaması gibi, okullarda din derslerinin gündeme alınması gibi… Yani bütün bunlar gündeme geldi ve gerçekleştirdi. Hem de daha 2 yıl önce toplanan bir Milli Eğitim Şurası’na orada alınan kararlara rağmen. Onun arkasında da Kıbrıs zaferi gerçekleştirildi. Bunu nasıl görmezden gelebilir? Bu cahilliktir veya bile bile cahilliktir. Bunun yanlış olduğunu bilir ve yine de söyler.

'Erbakan neden Saadet'ten ayrıldı?'

Fatih Erbakan’ın neden ayrıldığı konusuna girmeyeyim ama bunun hesabını veremez. Bu doğrudan doğruya bu davaya ihanettir. Kendisi babasının yazdığı yazıları veya onun fikirlerini ezberleyip piyasada bunu okumakla o partinin lideri olunmaz. Böyle bir şey olmaz. Partilerin politikaları şartlara göre değişir. Ama böyle yalpa yapılmaz.”