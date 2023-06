Karamollaoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Müjde mi başarısızlık mı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Seçimler artık geride kaldı, şimdi önümüzde çözüm bekleyen birçok konu başlığı var. Asgari ücret görüşmeleri, seçimlerin ardından peş peşe gelen zamlar, insanımızın canını her geçen gün daha çok yakan kiralar, bir türlü önlenemeyen kurdaki yükseliş. Buna benzer onlarca başlık ve her biri acil çözüm bekleyen problemler. Bu nedenle, artık bir an evvel gerçek gündemlere odaklanılmalı, koskoca bir yangına bir bardak su dökmekten ibaret kalan göstermelik tedbirler yerine, somut ve kalıcı adımlar atılmalıdır.”

‘Milyonlarca insanımızın cebinden 100 doları kimler aldı’

“Muhterem arkadaşlar; milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu hafta tekrar başladı. Bu nedenle, bazı rakamları tekrar hatırlatmak isterim, şu an net asgari ücret, 8 bin 500 lira. Türk-İş’in yıllardır düzenli olarak açıkladığı ve son olarak mayıs ayı için paylaştıkları verilerde; açlık sınırı: 10 bin 360 liraya, yoksulluk sınırı: 33 bin 750 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise; 13 bin 440 liraya yükselmiş durumda. Peki, TÜİK’in son açıkladığı aylık enflasyon kaçtı? yüzde 0,04. Şimdi asgari ücrette yeni rakam neye göre, kime göre belirlenmeli veya belirlenecek? Genelde asgari ücret belirlenirken enflasyon dikkate alınır. Şimdi iş tersine dönmüş gibi; hükümetin açıklamak istediği asgari ücret kaç olacaksa, sanki TÜİK ona göre enflasyon rakamı açıklıyor. 2023’ün başında ‘tarihi rakam’ olarak duyurulan ve 455 dolara tekabül eden asgari ücret, şimdilerde 360 dolar seviyelerine kadar indi. Milyonlarca insanımızın cebinden bu 100 doları kimler aldı, sorumluları kimlerdir?”

‘Net 11-12 bin olmalı’

“Bugünkü kurla, sadece yeniden yıl başındaki 455 dolar seviyelerini bulabilmek için net asgari ücretin 11 bin lira civarında olması gerekir. 6 ay önceki rakamı, 6 ay sonra yeniden vadetmek; büyük bir müjde midir, büyük bir başarısızlık mı? Seçimlerin hemen ardından sadece 2 haftada Türk liramız, dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 (yüzde 17,44) değer kaybetti. 1 kuruş, 5 kuruş, 25 kuruş artık piyasada yok, darphane de basmıyor zaten. Zira artık madeni 50 kuruş ve 1 liraların, kâğıt 5 ve 10 liraların alım gücü karşılıkları kalmadı. Seçim öncesi ertelenen 500 liralık banknotların önümüzdeki günlerde basılacağı konuşuluyor. Bu şartlarda değil 500, 1000’lik banknotlar dahi bir ihtiyaç haline gelir. Bir kilo kıyma bugün 400-500 lira oldu, 3-4 yıl öncesine kadar bir küçükbaş kurbana verilen parayla, bugün sadece 2 kilo et alınabiliyor. Ama TÜİK’e göre enflasyon yok denecek kadar az, iktidara göre ise 2000 liralık emekli ikramiyesi hâlâ büyük bir lütuf, asgari ücret 11-12 bin lira olursa da ‘tarihi bir rekor’ ilan edecekler.”