TKP: Sadece İsveç’in yetmez, Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanmalıdır

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.

"Kirli pazarlık devam ediyor. Ancak NATO’nun genişlemesinin pazarlık masasında bir koz haline getirilmesinden ülkemiz adına ne bir bağımsızlık hikayesi çıkar ne de güçlü bir Türkiye" ifadeleri kullanılan açıklamada "NATO dünyanın en büyük terör örgütü" denildi.

TKP'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"NATO dünyanın en büyük terör örgütü.

Bu terör örgütünün temsilcileri bugün Ankara’da Türkiye, Finlandiya, İsveç heyetleriyle toplandı. Toplantının konusu NATO’nun bir kez daha genişlemesi.

NATO dünyanın en büyük suç örgütü.

Emekçi halka karşı sermayenin egemenliğini korumak için var. Ve sermaye egemenliğini daha geniş bir alanda korumaya ihtiyaç duyuyor. NATO bu nedenle yayılmak istiyor. Bundan en çok da NATO üyesi ülkelerin halkları zarar görüyor.

Şimdi sıra İsveç’te.

Kirli pazarlık devam ediyor. Ancak NATO’nun genişlemesinin pazarlık masasında bir koz haline getirilmesinden ülkemiz adına ne bir bağımsızlık hikayesi çıkar ne de güçlü bir Türkiye.

Türkiye bir NATO ülkesi ve NATO, ülkenin tüm kaynaklarının üzerinde çökmüş olan büyük şirketler ve uluslararası tekeller ile birlikte ülkemizi kötürümleştiriyor. Halkın güvenliğini tehdit ediyor. İsveç’in üyeliğine onay verilmesi karşısında alınacak hiçbir karşılık bu bağımlılık ilişkisine son vermeyecek. ABD’nin satacağı F16’lar mı bağımsızlığın teminatı olacak? NATO isteyecek, Türkiye Kosova’ya ve başka ülkelere asker göndermeye devam edecek. NATO, silah firmalarına daha fazla üretin diyecek, NATO kazanacak, silah firmaları kazanacak, halk kaybedecek.

Bu tabloyu tersine çevirebilecek tek seçenek NATO’dan derhal çıkılmasıdır. Kendi toprakları, kaynakları ve insan gücü üzerinde tek söz sahibi halkın kendisi olabilsin diye. Halkın egemenliği için, bağımsız ve kendine yeten bir ülke için.

Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Meclis’ten sıfır “Hayır” oyu ile geçmesi onursuzluğunu yaşatanların bu kez en azından zahmet ederek İsveç’in üyeliğine “Hayır” demeleri beklenir. Hiç olmazsa itibarları için.

Türkiye Komünist Partisi ise sadece İsveç’in değil Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanması için üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Çünkü okullarda çocuklarımızın başına atanan imamları, azalan ekmeğimizi, çalınan geleceğimizi sorgulamak için bu düzeni koruyan NATO’nun da sorgulanmasına ihtiyacımız var."