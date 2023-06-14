Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

Erdoğan'dan 'farklı bir şey beklemeyin' mesajı

Batı gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde İsveç'in NATO'ya üyeliğinin gerçekleşmesini bekliyor. İsveç'in NATO'ya üyeliğini henüz Meclis'te onaylamayan Türkiye'den zirve öncesinde onay çıkması için pazarlıklarsa sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada bugünkü toplantıda "Vilnius'ta çok daha farklı bir şey beklemeyin" mesajının verileceğini söylemişti.