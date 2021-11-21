Karamollaoğlu'ndan AKP'ye 'imam hatip' teşekkürü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugünkü iktidar sahipleri imam hatip okullarının önünü açtılar müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı müteşekkiriz, teşekkür ederiz elbette” dedi.

Partisinin Bingöl’de 5’inci Olağan Kongresi’nde konuşan Karamollaoğlu, “Biz bugünkü iktidarın bazı politikalarını eleştiriyoruz. Tutarsızlıktan dolayı eleştiriyoruz, bunu da şahsi bir baza da hiçbir zaman dökmüyoruz biz" dedi.

"Bizim derdimiz şahıslarla uğraşmak değil" diyen Karamollaoğlu "İlkelerle, ülkenin yönetiminde izledikleri politikalarla, bu politikalardan özellikle başarısız olduklarında vazgeçme noktasında iktidarı uyarmayı bir görev biliyoruz. Zaten dünyanın her yerinde de muhalefetin görevi de budur" ifadesini kullandı.

SP lideri "Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugünkü iktidar sahipleri imam hatip okullarının önünü açtılar müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı müteşekkiriz, teşekkür ederiz elbette. Bu ülkede birtakım yatırımlar yapıldı. Havaalanları neredeyse her ilimizde var, yollar, otoyollar, tüneller, köprüler yapıldı. Bunların yapılış tarzına, ihale tarzına itirazımız var ama bunların yapılmış olmasını hiçbir zaman tenkil etmeyiz. Ama bu noktada doğuya geldiğimiz zaman batıda bu kadar otoyollar, tüneller, köprüler inşa edilirken, biz buraya Diyarbakır’dan gelirken eğer o standartlarla uzaktan yakından alakası olmayan bir yoldan geliyorsak işte buna itiraz ederiz” diye konuştu.

Enflasyon ve asgari ücret zammına dair ise Karamollaoğlu "Eğer enflasyon yüzde 50 ise 3 bin lira alan bir adama yüzde 50 zam yaparsanız maaşı 4 bin 500’e çıkar ama siz ona zam yapmış sayılmazsınız. En az bir yüzde 10 daha koyacaksınız ki o zam olacak. Yani yüzde 50 değil yüzde 60 zam yapacaksınız" dedi.