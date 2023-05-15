Karamollaoğlu: Yorulmak, kızmak, küsmek yok, kazanacağız

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 'Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna ilişkin açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız!

Kazanacağız inşallah! 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız!

Kazanacağız inşallah! Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız!

Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız!"

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