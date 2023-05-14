Karamollaoğlu'ndan 'algı' açıklaması: Sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Temel Karamollaoğlu, seçimlere ilişkin paylaşım yaptı. Karamollaoğlu, açıklamasında, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar" dedi.

"Milletimiz müsterih olsun!" diyen Karamollaoğlu, "Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlara çağrı yapan Karamollaoğlu, "Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!" dedi.