Karamollaoğlu: Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız, iki günde çark edemeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. İki günde çark edemeyiz. Hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar, onu bilmiyorum. Ama attıkları adımın, verdikleri kararın kendileri için faydalı olduğu kanaatinde değilim" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İstanbul İl Divanı Toplantısı'nda konuşan Karamollaoğlu, "İslam aleminin kalbinin adeta İstanbul'da attığını" söyledi.

Karamollaoğlu, bir seçime doğru gittiklerini, ülkenin bugünkü şartlarda yeniden şekillenmesi için adımlar atmaya gayret ettiklerini belirterek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor kararlar almak mecburiyetindeyiz. Ancak şunu unutmayalım. Bizim davamız haktır. Biz, bu davadan hiçbir zaman dönmeyeceğiz" diye konuştu.

Hem ülkenin hem de dünyanın içinde bulunduğu şartların her geçen gün zorlaştığını söyleyen Karamollaoğlu, bunun üzerine ülkede kısa bir zaman önce cereyan eden depremlerin yaşandığını anımsattı.

Karamollaoğlu, "Başkanlık sistemini biz doğru bir sistem olarak benimsememiştik. Aslında geçmişte bugün 'Altılı masa' denilen veya 'Millet İttifakı' olarak tarif ettiğimiz masa, ilk başta bu konu üzerine inşa edilmiştir. cumhurbaşkanlığı sisteminin bugünkü haliyle ülkemize faydalı olmayacağını düşünmüştür" değerlendirmesini yaptı.

'Prensiplerimiz değişmedi'

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı olarak öldüğüne işaret eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Erbakan Hocamız, son nefesini verirken nasıl bu davaya sahip çıktıysa biz de bu davaya hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız, eğer hakiki manada Milli Görüşçü'ysek. Prensiplerimiz değişmedi. Biz yine ahlaki ve manevi değerlerimizin ihyası için çalışmaya gayret edeceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Ancak zayıf bir dünya bu idealleri koruyamaz, taşıyamaz. Bunun için de maddi kalkınmaya mecburuz. Ülkemizde yaşayan her insanın rahat çalışacağı bir işi, geçimini sağlayacak kadar bir ücrete sahip olması icap eder. Bu bizim idealimiz."

LGBT'lerin aile kurmasına karşı çıktı

Karamollaoğlu, "ailenin toplumun temeli ve çekirdeği olduğunu, aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyeceklerini" kaydettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan. Biz aile mefhumunu toplumun diri kalması, canlı tutulması için elzem görürüz. İkincisi de dünya düzeni hızla bozuluyor. Ülkeler birbirleriyle ihtilaflı hale getiriliyor. Ama bizim bölgemizde, bizi tehdit eden en önemli hedef büyük Orta Doğu Projesi'dir. Biz Büyük Orta Doğu Projesi'ne rıza gösteremeyiz." dedi.

'Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti görüyorum'

Millet İttifakı'nın 6 üyesi olarak aralarında bir mutabakat sağladıklarını aktaran Karamollaoğlu, şunları ifade etti:

"Biz ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Dış politikada da iç politikada da birlikte davranacağız, birlikte hareket edeceğiz. Bu noktada bir ittifak sağlandı. Bu da topluma deklare edildi. İnşallah seçimlerin neticesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyorum. Ama seçim, şartlar nasıl olur bilmiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Evet, yeri geldiğinde bazı tenkitlerle karşı karşıya kalıyoruz. Doğru, geçmişte CHP'nin icraatlarından sıkıntılı dönemler olmuş. Bunu da görüyoruz ama bugüne kadar aralarından sadece bir kişi çıktı. O da Sayın Kılıçdaroğlu."

'Yeniden Refah'ın yaptığını yapamayız'

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde en iyi sonucu almak için çaba göstereceklerini kaydeden Karamollaoğlu, "Maalesef bizi üzen ama hayra vesile olur diye düşündüğümüz Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. İki günde çark edemeyiz. Hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar, onu bilmiyorum. Ama attıkları adımın, verdikleri kararın kendileri için faydalı olduğu kanaatinde değilim" şeklinde konuştu.