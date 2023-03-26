'Elif Erbakan Cumhur İttifakı'na katılmaya karşı çıktı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kız kardeşi Elif Erbakan'ın, Cumhur İttifakı'na katılma kararına karşı çıktığını söyledi.

Tele1’de yayınlanan Fikir Kulübü programına Doğan Aydal, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydal, Elif Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararına 'çok net cümlelerle' karşı çıktığını ifade etti.

Doğan Aydal, şunları söyledi:

"Elif Erbakan hanımefendi Necmettin Erbakan hocamızın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Fatih Erbakan belin en güzel özelliği istişare. Bütün bayanları dinledi, Elif hanımı da dinledi. Elif hanım başlangıçta çok net cümlelerle karşı olduğunu söyledi. Bizim kendi içimizdeki uygulamaları anlayamazsanız bunu hissedemezsiniz. Biz bütün düşüncelerimizi net söyleriz. Biz genel başkana bir danışman hükmündeyiz. Sonunda siyasi riski alacak olan kişi genel başkanımız Fatih Erbakan beyefendidir. Elif hanım… ama bir aile şirketi değil Allah aşkına, MKYK üyemizdir, bütün özgürlüğüyle fikrini söylemiştir. Tam tersine Erbakan Hoca’mın damadı (Elif Erbakan’ın eşi Mehmet Altınöz) MKYK üyesidir. O da tam tersini söylemiştir."