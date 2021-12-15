Karamollaoğlu: Sonun başlangıcındayız, yeni bir iktidara ihtiyaç var

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, "İktidarı ayağı yere basmaya, düşünmeye kendisinden farklı kanaatte olan kesimleri dinlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

2021 yılının Türkiye açısından her anlamda zor bir yıl olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, yurttaşların yeni yıldan da umutlu olmadığını dile getirdi.

"Eskiden insanlar yeni bir yıla girerken umutlu ve neşeli olurlardı. Yeni yıl demek; yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar demekti insanlar için" diyen Karamollaoğlu, "İnsanımız yeni yılı ümitle değil korku ve kaygıyla karşılıyor. Yeni yılın onlara neşe değil daha fazla zam getireceğini, ekonominin daha da kötüleşeceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Çok net anlaşılmıştır ki; Türkiye’nin yeni bir modelden çok yeni bir iktidara ihtiyacı var" derken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 'stokçuluk' açıklamalarını hatırlatarak "Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomideki kötü gidişin sadece fiyat artışından ibaret olduğunu; fiyat artışının da marketlerden ve stokçulardan kaynakladığına inanıyor. 'Stokçuların tepesine bineceğiz, en üst cezaları vereceğiz' diyerek ekonominin kontrolünün kendisinde olduğu mesajını vermek istiyor. Bu hakikaten problemin nereden kaynaklandığını bilmemenin en açık göstergesidir." dedi.

Karamollaoğlu, "Oysa kontrol çoktan kaybolduğu için piyasalara bir belirsizlik, ekonomiye istikrarsızlık hakim olmuş durumda" diye konuştu.

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz; adeta sonun başlangıcındayız. Bu kadar kritik bir eşikteyiz" diyen Karamollaoğlu, iktidara da şu mesajı verdi:

"Meslek odaları, esnaf odaları, ticaret odaları, diğer meslek grupları ve uzmanlaşmış kesimlerle 'acil kriz toplantısı' düzenlenmelidir. İktidarı ayağı yere basmaya, düşünmeye kendisinden farklı kanaatte olan kesimleri dinlemeye davet ediyorum. Akıl akıldan üstündür. İçinde bulunduğumuz krizi aşmanın ilk şartı toplumsal uzlaşı ve mutabakat ortamının sağlanmasıdır. Geçmişte yapılan hatalar nasıl Türkiye’yi bu noktaya getirdiyse, bugün atılacak yanlış bir adımın maliyetinin çok daha ağır olacağı unutulmamalıdır."