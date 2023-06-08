Karamollaoğlu: Sadece ‘yeni’ demekle yeni olunmuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, çıkmıyor. Bu nedenle bizim için ne Meclis Başkanı’nın ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın ne de bakanların hiçbirinin dün bizimle aynı çatı altında siyaset yapmış olmaları bir şey ifade etmiyor" dedi.

Bugün Twitter hesabında yaptığı yazılı açıklamada yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“Altını çizerek ifade ediyorum; sadece ‘yeni’ demekle yeni olunmuyor. Yeniliğin sözde değil özde olması lazım, lafta değil icraatta olması lazım. Politikalar değişmediği sürece, isimlerin değişmesinin hiçbir anlamı olmaz, olmuyor, nitekim bugüne kadar da olmadı. Önemli olan, isimlerin değil politikaların ve zihniyetin değişmesidir. Zira özellikle son yıllarda defalarca tecrübe edildi ki maalesef isimler değişse de yaklaşım değişmiyor, yaklaşım değişmeyince de sonuçlar değişmiyor.

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, çıkmıyor. Bu nedenle bizim için ne Meclis Başkanı’nın ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın ne de bakanların hiçbirinin dün bizimle aynı çatı altında siyaset yapmış olmaları bir şey ifade etmiyor; bizi, bugün ne yaptıkları, nasıl yaptıkları ve yarın ne yapacakları ilgilendiriyor. Hiçbirinin kılık kıyafeti, sakalı bıyığı, nereli ve kimlerden olduğu ilgilendirmiyor; bizi, hangi adımı atacakları ilgilendiriyor.”