CHP'li vekilden DEVA, Saadet ve Gelecek'e 'siyasi nezaketsizlik' çıkışı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP listelerinden milletvekili çıkaran DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis Başkanı adayı çıkarmasına tepki gösterirken, "Siyasi nezaketsizlik" dedi.

AKP ve MHP’nin adayı Numan Kurtulmuş, 321 oyla Meclis Başkanı seçilmişti. Millet İttifakı'nın bileşenleri ayrı ayrı aday gösterirken, sadece Demokrat Parti’nin desteklediği CHP’nin adayı Tekin Bingöl 131 oy almıştı.

CHP'li Gürsel Erol, CHP'nin listesinden seçimlere girerek Meclis'e giren 3 partiye tepki gösterdi.

Erol, Twitter’dan şunları yazdı:

“Dün TBMM başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen DEVA Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)”