Karamollaoğlu oyunu kullandı: Ümit ediyorum ki sakin bir ortamda vatandaşlarımız oy kullanıyordur

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme süreci saat 17.00'ye kadar sürecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da eşiyle birlikte oy kullandı.

Seçimin 'hayırlı olmasını' dileyen Karamollaoğlu, "Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır" dedi.