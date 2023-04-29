Karamollaoğlu: 'Kılıçdaroğlu’na güveniyor musunuz' diye soruyorlar, ben güveniyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP tarafından Kayseri’de düzenlenen mitinge katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Karamollaoğlu, "Biz yapılanları inkar etmeyiz. Doğru yollar yaptılar, köprüler yaptılar. Bire mal olacak işi 3’e 5’e mal ettiler. Sırtımıza kambur oluşturdular. Bazı konularda ittifak etmemiz gerektiğini gördük. Ve 6 parti bir araya gelerek ittifakı oluşturduk" dedi.

Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Adalet olmadan bir ülkede hiçbir şey olmaz. Biz bir araya geldiğimiz zaman elbette önce bir Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu konuda ömrünü farklı kesimlerde bu millete hizmetle geçirmiş, sonunda CHP’nin genel başkanı olmuş Kemal Kılıçdaroğlu yapabilecek insandır. Bazen 'güveniyor musunuz?' diye soruyorlar. Ben güveniyorum. Yemez ve yedirmez dediler. Bu çok önemlidir. Bir meseleyi çözmek için bütün gücünü ortaya koyar dediler.

Derdimiz ve problemlerimiz çok. Benim kendisine bir güvenim var. Bende en çok etki bırakan özellik, kendisinin siyasete atıldıktan sonra bir noktada bir tavır sergiledi. 'Geçmişte birçok şeyler olmuştur, gelin helalleşelim' dedi. Bu o kadar önemli tavır ki, bugün ki iktidar halleşmeye bile yanaşmadı. Helalleşme mefhumu önemlidir. Bu bende ki güven duygusunu pekiştirdi. Kendisiyle görüştüm ve toplantılara davet ettim. Her konuşmada verdiği mesaj gönlümüze taht kurdurdu. Bu seçimlerde de siz Kayserili kardeşlerimizden Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmasını ve Cumhurbaşkanı olabilmesi için oy vermesini ve çevrenizdeki insanları ikna etmenizi istiyorum."