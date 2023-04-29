Bozdağ tepki çeken 'şampanya-seccade' kıyasının 'birleştiren dil' olduğunu öne sürdü

Adalet Bakanı ve AKP milletvekili adayı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda açıklamalarda bulunmuş, 14 Mayıs'ta 2 fotoğraftan biriyle karşılaşılacağını ifade ederek "Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" demişti. Bozdağ'ın açıklamaları tepkiyle karşılanmıştı.

Bekir Bozdağ, Haber Global ekranlarında gelecek seçimlere ve Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Şampanya" sözlerine ilişkin Bozdağ, “Benim söylediğim şunlar ya da bunlar kazanacak değil, kimin nasıl kutladığıdır. Açıklamam, istismar ediliyor” dedi. Bozdağ, ‘birleştirici dil’ kullandıklarını iddia etti. Bekir Bozdağ ayrıca ‘kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini’ savundu.

“Bu tepkiler, istismar tepkileri” diyen Bozdağ, “Bizimki seçim sonuçlarını kimin nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. İngiltere'de, Erdoğan kaybederse, kutlamalar yapılacak denildi. Ben de çıkarım yaparım, bazıları böyle kutlayacak ya da böyle kutlayacaktır. Ama siyaseten bunu istismar ediyorlar” ifadelerini kullandı.

'Kimin yaşam tarzına müdahale edilmiş?'

Bozdağ şunları söyledi:

"AK Parti 20 yıldır iktidarda. Bize aralıksız hep söylediler, ‘Yaşam tarzına müdahale edecek, şöyle olacak, böyle olacak’. Biz, 20 yıldır hem Türkiye’nin kudretli bir iktidarıyız hem de yerel yönetimlerde iktidarız. Kimin yaşam tarzına müdahale edilmiş? Kime, hukuka aykırı bir müdahale söz konusu? Kimin giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine, eğlenmesine karışılmış? Kimse bu noktada bir örnek gösteremez.

En son İngiliz The Guardian gazetesinin dış haberler şefi "14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya ile kutlamalar olacak" şeklinde açıklamalar yaptı. Bu sözler üzerine vatandaşlarımıza değerlendirme yapıyorum. Bunda anormal olan ne var?"