Karamollaoğlu, Bursa'da bir otelin konferans salonunda partisince düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İttifaklar, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve asgari ücret gibi gündemlere de değinen Karamollaoğlu, Türkiye’nin en önemli sorununun israf olduğunu söyledi.

İttifaklar hakkında görüşlerini paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifakların artması oyların dağılması manasına gelir. Bu, iktidarın hoşuna gider. Çünkü sadece iki ittifak olursa oyları paylaşırlar ama üç olursa iktidarın karşısında bulunan blok zayıflar" dedi.

Anadolu Ajansı’nın servis ettiği habere göre, erken seçim beklentisi olmadığını aktaran Karamollaoğlu, "Normal şartlarda seçim önümüzdeki yılın sonundan önce olmaz diye bir kanaat var. Fakat bu gidişat da Türkiye'yi bir çıkmazın içerisine sokmuş bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Temel Karamollaoğlu, konuşmasında üçüncü bir ittifakın çıkma olasılığını mümkün ancak zayıf bir ihtimal olarak gördüğünü de dillendirdi.

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı şimdilik somutlaşmış. Cumhur İttifakı belli. Millet İttifakı'nda ise tablo biraz değişebilir. Üçüncü bir yol arayışı içerisinde olanlar da var. Şimdiden erken geliyor ama arayış, konuşmalar, görüşmeler devam edecek. Neticede ittifakların artması oyların dağılması manasına gelir. Bu, iktidarın hoşuna gider. Çünkü sadece iki ittifak olursa oyları paylaşırlar ama üç olursa iktidarın karşısında bulunan blok zayıflar; çıkaracağı milletvekilleri itibarıyla. Bugünkü sistem öyle işliyor. Bu konular görüşülmesin demem ama benim kanaatim şimdiden kesin bir tavır sergilemek veya tavır beklemek doğru olmaz. Bu arayış devam edecek".

Sözlerini, “Türkiye'de iktidardan çok iktidar mantığının değişmesi gerektiğini” söyleyerek sürdüren Karamollaoğlu, “AK Parti şu an hemen gitmeyebilir fakat kendi aralarında en azından müzakere edilebilir bir hale gelirse konular, AK Parti de problemleri çözebilir belki. Müzakere edemiyorsa çözemez" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, son olarak ise şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin erken olduğunun altını çizdi.