Karamollaoğlu: Gece yarısına doğru sayımlar tamamlanmış olacak

Türkiye bugün hem cumhurbaşkanlığı hem de 28'inci dönem milletvekilleri için sandık başına gidiyor. Vatandaşlar saat 08.00'den itibaren oy vermeye başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da oyunu kullanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Milletimiz son tercihini bugün belirleyecek" diyen Karamollaoğlu, "Öyle ümit ediyoruz ki gece yarısına doğru bütün sandıklar açılmış olacak, sayımlar hemen hemen tamamlanmış olacak. Ufak tefek ihtiflaflı konular olursa onlar da yarına kadar çözülmüş olacak" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Ayrım yapmadan, aynı kanaatlerde de farklı kanaatlerde de olabiliriz, mühim olanın memleketimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devem ettirebilmesi. Bugüne kadar varsa sıkıntılar onlardan kurtulunması... Bugün karar günü, bütün çalışmalarımız neticesinde elde edilecek sonucun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."