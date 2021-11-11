Karamollaoğlu: Erdoğan yalnızca 'yüzde 50+1'in mahsurlu olduğunu anladık' dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 'Erdoğan ile görüşmede koltuk krizi yaşanmadı. Cumhurbaşkanı'yla birçok konuda anlaşamamakta anlaştık. Sadece 50+1'den şikayet etti' dedi.

Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı 2,5 saati bulan görüşmeye ilişkin konuştu.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanıyla birçok konuyu konuştuk. Birçok yerde anlaşmamakta anlaştık” dedi.

Karamollaoğlu, Erdoğan’ın sistemi “istikrar” vurgusuyla savunduğunu, sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu anlattı.

Görüşmede Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasına dönük bir konunun gündeme gelmediğini belirten Karamollaoğlu, “Prensip itibariyle Cumhur İttifakı içinde bu sistemi benimseyen bir tutumun içine giremeyiz. Geçmişte de söyledim, şimdi de söylüyorum” dedi.

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