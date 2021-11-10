Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: Görüşme dostane geçti

Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Dostane bir görüşme olduğu, ötesinde söylenecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Karamollaoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için.”

Görüşme sonrası ortak açıklama yapılmazken, Erdoğan'ın, Karamollaoğlu'nu oturttuğu koltuk gündem oldu. Erdoğan konuğunu yakınındaki tekli koltuğa değil, uzak mesafedeki ikili koltuğa oturtmayı seçti.

Görüntülerin sorulduğu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da "Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.