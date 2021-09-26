Karaman'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Ambar köyünde bir çiftlikte saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, elma bahçesinde çalışan işçileri taşıyan Turan Baykara yönetimindeki minibüs, çiftlik içinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada işçilerden Casım El Sice öldü, sürücü Baykara ve 19 işçi yaralandı. Yaralı 20 kişi Ayrancı, Karaman ve Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.