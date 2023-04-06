Karaköy'deki metruk binada kısmi çökmeler yaşanıyor, müdahale için Koruma Kurulu kararı bekleniyor

İstanbul Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökmenin meydana gelmesiyle bölgede toz bulutu oluştu. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu.

Yol trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri durduruldu

Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatıldı. Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu. Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.

'Mülkiyet sahibi tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmamış'

Bölgede incelemelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif kullanılan, tramvayın da geçtiği bir yoldaki tarihi binada çökme tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Tarihi binanın ikinci derece tescilli olduğunu aktaran Özel, "2015'te Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016'da da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi binadaki duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı" diye konuştu.

'Mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz'

Özel, Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bu süreç içerisinde İBB Miras olarak hem mülkiyet sahibine hem kurum ve kuruluşlara defalarca uyarılarda bulunduk. Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibine, Koruma Kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz hafta Koruma Kurulu tarafından hem kanuni yükümlülükler hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz."

'Bu tarz tehlike içeren 3 bin 500'e yakın bina var'

Tarihi metruk binaların İstanbul için büyük bir tehlike olduğuna dikkati çeken Özel, şunları aktardı:

"Bugün burada bu tehlikeyi yaşıyoruz, yarın başka bir cadde üzerinde benzer tehlikeler yaşayabiliriz. Bu tarz tehlike içeren 3 bin 500'e yakın yapı var. Bu metruk sorununu İstanbul'un çözmesi gerekiyor. Hepimize geçmiş olsun. Gerekli müdahalenin yapılması için Koruma Kurulu kararını bekliyoruz."