Karaköy'de çöken binayla ilgili İBB'den açıklama: 'Koruma Kurulu lütfedip kılını kıpırdatmadı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın, sabah sosyal medya hesabından “Saatlerle ölçülecek kadar zaman içinde çökmekle karşı karşıya" diye uyardığı Karaköy'de metruk haldeki tarihi bina öğle saatlerinde çöktü.

Polat, bu kez “Yazık yazık yazık… Yazdık olmadı, uyardık olmadı, feryat ettik olmadı, kamuoyuna duyurduk olmadı, bina çöktü. Görevi eski eseri korumak olan 'Koruma Kurulu’ lütfedip kılını kıpırdatmadı" açıklamasını yaptı.

Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan metruk durumdaki tarihi bina saat 15.00 civarlarında büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili olarak “Çok önemli uyarımızdır” diye sosyal medya hesabından sabah saatlerinde çağrı yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “Uzun bir süredir Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu'na, yetkili ilçe belediyesine ve mülk sahibine konunun aciliyetini belirten tüm uyarılarımıza rağmen herhangi bir tedbir alınmayan yapı an itibari ile İstanbul'un en işlek caddesi üzerinde saatlerle ölçülecek kadar zaman içinde çökmekle karşı karşıyadır” dedi.

Çökme riski bulunduğu gerekçesiyle çevresinde güvenlik önlemleri alınan 5 katlı metruk bina öğlen saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın tramvay yoluna yakın olması nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, Karaköy-Tophane arasında durduruldu

'Toplanmanıza gerek kalmadı'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, metruk haldeki tarihi binanın çökmesinin ardından da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Yazık yazık yazık… Yazdık olmadı, uyardık olmadı, feryat ettik olmadı, kamuoyuna duyurduk olmadı bina çöktü. Sabahtan bu yana 'Yıkılacak, Koruma Kurulu acil olarak toplansın' dedik. Görevi eski eseri olan 'Koruma Kurulu' lütfedip kılını kıpırdatmadı. Otel rantına mahkûm edilmiş kentin tarihinin göz göre göre katledilmesini izleyen yetkililer. Şimdi acil toplanmışlar neyin kararını alacaklarsa artık, toplanmanıza gerek kalmadı sayın kurul müdürleri ve üyeleri.” (ANKA)