Karaköy'de 5 katlı metruk bina tamamen çöktü

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 5 katlı metruk bina çöktü. Sabah saatlerinde yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düşmüştü. Beşiktaş istikameti trafiğe kapatılmıştı. Saat 15.00 sularında bina tamamen çöktü.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tramvay yolunun geçtiği caddede bulunan bina çevresinde güvenlik önlemi alınmıştı.

T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Karaköy'de çökme tehlikesi olan binaya ilişkin olarak Kültür Bakanlığı'ndan "acele" ibareli karar geldiğini belirterek, "Acele ibareli karar bekleyin ilk toplandığımız zaman ne yapılacağına karar vereceğiz diyor. Hem acele diyor hem de bekleyin diyor" tepkisi göstermişti.

Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı

DHA'nın haberine göre, binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.