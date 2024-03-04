Karakolda şiddet: Görüntüler ortaya çıkınca iki polise dava açıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, Niğde Ulukışla Emniyet Müdürlüğü’nde polis tarafından gözaltına alınan kişiye uygulanan şiddetin görüntülerini yayınladı.

Saymaz’ın Sözcü gazetesindeki köşesinde şunları aktardı:

“Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yaşayan A.İ. ve Ö.Ö., 9 Temmuz 2023’te alkol alıp gece saat 2’de İsmet İnönü Caddesi’ni bariyerlerle trafiğe kapattı.

Müdahale için gelen polislere direndiler.

İki şüpheli Ulukışla Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Karakol görüntülerine göre Başpolis R.U., A.İ’yi bekleme odasındaki koltuklara iteliyor. Elleri arkadan kelepçeli haldeki A.İ., sehpa ile koltukların arasındaki boşluğa düşüyor.

R.U., A.İ.’nin üzerine diziyle basıyor.

Ardından R.U. ve Komiser Yardımcısı M.K., A.İ’nin sırtına ve başına eliyle defalarca vuruyor.

Yediği dayağa öfkelenen A.İ., başıyla sehpayı dövüyor.

İki kemiği kırılan A.İ., ifadesinde, yolu kapattıktan sonra caddeye gelen Komiser Yardımcısı M.K.’nin küfrettiğini ileri sürdü. Karşılık vermediği halde M.K. ve R.U.’nun kendisine vurduklarını belirtti.

Şüpheli polisler ise A.İ.’nin küfredip tekme attığını ileri sürdü. Hatta M.K., “A.İ. ayağımı ısırdı” diye ifade verdi. İki polis A.İ.’yi kontrol altına almak için orantılı güç kullanımlarını iddia etti.

İki polise nitelikli yaralama ve hakaretten, A.İ.’ye ise direnme, ulaşım araçlarını alıkoyma, kamu malına zarar vermeye teşebbüs ve hakaretten dava açıldı.”